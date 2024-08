Von Fritz Göttler

Mit ihm kam der Atem der – französischen – Geschichte in die Welt der Comics, die Dynamik von Dumas und Hugo, einer seiner ersten großen Erfolge war das Mantel-und-Degen-Abenteuer „Der rote Falke“, danach begann, von 1982 an, die umfangreiche Serie „Die sieben Leben des Falken“, gemeinsam mit Patrick Cothias, die in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts spielte.