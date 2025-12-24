Der US-amerikanische Filmkritiker Roger Ebert war eine Ikone der Branche. Bis zu seinem Tod 2013 galt sein Urteil gewissermaßen als Gesetz. Er begeisterte sich naturgemäß für große Meisterwerke, hatte aber auch ein Herz für die etwas anderen Perlen der Filmkunst. In einer Rezension von 1999 schrieb er einmal: „In mir ist ein ungestillter Hunger nach grotesken Abenteuerfilmen. Den schlechten widerstehe ich, aber wenn (...) eine ‚Anaconda‘ daherkommt, dann macht mein Herz einen Sprung, und ich gebe nach.“