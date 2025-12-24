Der US-amerikanische Filmkritiker Roger Ebert war eine Ikone der Branche. Bis zu seinem Tod 2013 galt sein Urteil gewissermaßen als Gesetz. Er begeisterte sich naturgemäß für große Meisterwerke, hatte aber auch ein Herz für die etwas anderen Perlen der Filmkunst. In einer Rezension von 1999 schrieb er einmal: „In mir ist ein ungestillter Hunger nach grotesken Abenteuerfilmen. Den schlechten widerstehe ich, aber wenn (...) eine ‚Anaconda‘ daherkommt, dann macht mein Herz einen Sprung, und ich gebe nach.“
KinoWie ist das Wildschwein auf meinem Rücken gelandet?
Lesezeit: 2 Min.
Jack Black und Paul Rudd gehen in der Neuauflage des Trash-Klassikers „Anaconda“ im Dschungel auf Reptilienjagd. Was damals Horror war, wird jetzt eine Komödie – und zwar eine sehr gute.
Von Florian Kaindl
USA:Es läuft einem kalt den Rücken herunter
Vor dem Mord versuchten Rob und Nick Reiner mit dem gemeinsamen Film „Being Charlie“ ihr schwieriges Verhältnis und die Drogensucht des Sohnes aufzuarbeiten. Das ist rückblickend ziemlich schwere Kost.
Lesen Sie mehr zum Thema