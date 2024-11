Punk-Band „Amyl and the Sniffers“ :„Ich trage Glitzerhemd und töte dich!“

Punk-Band „Amyl and the Sniffers“

Punk lebt – das zumindest lässt die fantastische Band „Amyl and the Sniffers“ hoffen. Ein Grund für den Hype um die Australier ist ihre Frontfrau, Naturgewalt und Gewaltnatur in einem.

Von Martin Wittmann, London

Amyl and the Sniffers sind das derzeit Aufregendste, was Punk zu bieten hat, und dass diese Bewertung bei einer Band, deren expressive, normschöne Sängerin wenig Kleidung trägt, anders – oberflächlicher, oft genug sexistischer – verstanden werden kann als bei männlichen Künstlern, ist nun eine Unfairness, die nicht nur die Welt da draußen prägt. Jene Welt also, gegen die das Genre sich auflehnen will, während man sich selbst recht spießig eingerichtet hat, drinnen, in der eigenen Blase.