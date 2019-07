5. Juli 2019, 18:59 Uhr Amtsantritt Klingelt gut

Kulturreferent Anton Biebl stellt seine Schwerpunkte vor

Von Yvonne Poppek

Anton Biebls Reaktion war sehr entspannt. "Ah, das passt jetzt", sagte er nur amüsiert, als ein Mobiltelefon in seine Rede hinein klingelte. Er hätte auch Anderes sagen können. Immerhin war es seine Antrittsrede als Kulturreferent vor dem Kulturausschuss am Donnerstag, die da gestört wurde. Aber tatsächlich passte des Klingeln wie ein Theatereffekt. Denn gerade skizzierte er seine wichtigsten Handlungsfelder für die kommenden Jahre und war bei Punkt fünf "den digitalen Wandel gestalten" angekommen, als es läutete. Der Klang des Digitalen passte da also perfekt.

Dass generell vieles passt, was Kulturreferat und Stadtrat in den vergangenen Jahren auf den Weg gebracht haben, machte Biebl in seiner Rede klar - nicht überraschend, war er doch als bisheriger Stadtdirektor in eben dem Kulturreferat Teil dieser Prozesse gewesen. So gab er denn als Leitlinie aus, "traditionsbewusst und mit Mut für Neues" seine Aufgabe gestalten zu wollen. Wesentliche Projekte, die schon in die Amtszeit seines Vorgängers Hans-Georg Küppers fielen, wolle er weiter vorantreiben. Dazu zählt er die großen Themen Volkstheater, Kunstareal, Kreativquartier, Stadtmuseum und Gasteig. Biebl betonte zudem, wie wichtig die Stadtteilkultur und bürgerschaftliches Engagement sei. "Urbanität braucht Kultur nah an jedem Menschen und im Stadtviertel."

Als wesentliche Handlungsfelder macht der Kulturreferent sieben aus, an erster Stelle "Demokratie stärken", just in Zeiten, in denen rechte Gruppierungen an Einfluss gewinnen. Zudem erklärte er zum Kern, den Kulturbegriff zu weiten. "Genau hinschauen" und "offen bleiben", sei wichtig. Ebenso wie "Diversity" zu leben, Bildung zu ermöglichen sowie nachhaltig von den Inhalten und den Investitionen her zu entscheiden. Zusätzlich sei die Kultur wesentlich bei der Stadtentwicklung. Und natürlich gelte es den digitalen Wandel zu gestalten. Das konnte, wie sich auch am freundlichen Applaus der Anwesenden ablesen ließ, für alle gut klingen. Und klingeln.