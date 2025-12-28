Mit 23 war Duncan Hannah der hübscheste Kerl in New York, Männer und Frauen waren hinter ihm her, Maler wollte er werden, dann fragte ihn Amos Poe, ob er nicht die Hauptrolle in seinem Film spielen wolle. Es gab kein Geld, kein Drehbuch, aber Debbie Harry sollte mitmachen, die platinblond mit der zauselhaarigen Patti Smith um den Titel Königin der tiefsten Nacht konkurrierte.