Von Andrian Kreye

Detailansicht öffnen "Mir reicht's!" Basketball-Coach Steve Kerr bei seiner hochemotionalen Rede nach dem Schulmassaker in Uvalde. (Foto: Scott Strazzante/dpa)

Es war dann nicht Präsident Biden, der die Worte fand, die der Nation nach dem Massaker an der Volksschule von Uvalde aus der Seele sprachen. Es waren auch keine Senatoren, keine Geistlichen, es waren überhaupt keine Würdenträger, und auch das Kommentariat war nur eine matte Flanke der Berichterstattung. Es war der Wutausbruch eines Basketball-Coachs, in dem sich die Menschen wiederfanden. Steve Kerr trainiert die Golden State Warriors aus San Francisco. Die spielten am Dienstag im Halbfinale der NBA-Meisterschaften gegen die Dallas Mavericks. Er werde nicht über Basketball reden, begann er seinen Fernseh-Auftritt vor dem Spiel. In den vergangenen zehn Tagen seien ältere, schwarze Menschen in einem Einkaufszentrum in Buffalo gestorben, asiatische Kirchgänger in Kalifornien und nun, nur 400 Meilen vom Spielort entfernt, Schulkinder. "Wann werden wir etwas dagegen unternehmen?", brüllte er dann plötzlich. "Ich habe die Schnauze voll von Schweigeminuten!"