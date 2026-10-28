Zwei Tage vor den Wahlen kam es auf einem Flug einer österreichischen Fluggesellschaft von Washington, D.C., nach Wien zu einem Zwischenfall. Es war Nacht, das Flugzeug befand sich in der Luft, das Licht in der Kabine war gedimmt, als ein Passagier ohnmächtig wurde. Eine Stewardess fragte, ob ein Arzt an Bord sei. Alle drückten sich in ihre Sitze, bis auf zwei Frauen, die herbeieilten. Sie waren Ärztinnen, aber ihre Fachrichtungen waren nicht ganz die richtigen: Die eine war Psychiaterin, die andere Reha-Expertin. Dennoch hielten sie es für geboten zu helfen. Ihnen zur Seite trat ein Mann, der erklärte, er habe keinerlei medizinische Vorbildung, werde aber bei allem helfen, was nötig sei: „Sagen Sie mir einfach, was ich tun soll.“ Sie unterhielten sich alle auf Englisch. Sie fragten die Frau des Ohnmächtigen nach dessen Namen, ihre Antwort verriet, dass er Israeli war. Es dauerte noch ein paar Sekunden, bis alle in der Gruppe begriffen, dass auch sie alle Israelis waren. Die Stewardess sagte: „Gott sei Dank.“