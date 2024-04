Von Andrian Kreye

Das Schöne an Amerika ist, dass sie dort so viele gute Filme produzieren, mit denen man dieses manchmal so fremdartige Land besser verstehen kann. "American Fiction" ist zum Beispiel fast schon Pflichtprogramm für alle, die wissen wollen, wie denn die Stimmung dort im Wahljahr 2024 in jenen Kreisen ist, die einem als europäischer Bildungsbürger gar nicht so fremd sind.