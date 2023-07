Haut an Haut, Knochen an Knochen

Weltberühmt, seit sie bei der Inauguration des US-Präsidenten Joe Biden ihr Gedicht "The Hill We Climb" vortrug: die Dichterin Amanda Gorman während der Verleihung der Grammy Awards im Februar 2023 in Los Angeles.

Die amerikanische Dichterin Amanda Gorman stellt in ihrem Gedicht über den Untergang des Flüchtlingsbootes "Adriana" eine erstaunliche Verbindung her.

Von Felix Stephan

Von dem Arzt und Schriftsteller Anton Tschechow stammt der Hinweis, dass Literatur immer "kalt" geschrieben werden müsse, also mit größtmöglichem Abstand zwischen dem Autor und seinem Gegenstand, und dass ein Schriftsteller stets auf die Welt blicken sollte wie durch ein umgedrehtes Fernrohr. Allerdings hat er sich selbst nicht an seine Regel gehalten, und als er einmal zwei Patientinnen an den Unterleibstyphus verlor und darüber so verzweifelt war, dass er das Arztschild von seiner Praxis entfernte, schrieb er über über Tod und Verlust die Erzählung "Gram", eine seiner besten und bis heute ein Meisterwerk der kurzen Form.