Von Tanja Rest

Die Ironie will es, dass man bei der Suche nach ein wenig Trost zum Jahreswechsel, atmosphärischer Aufhellung und, auch dies, Liebe ausgerechnet auf Instagram fündig wird. In den sozialen Medien also, von bezahlten Schreibkräften, wie man selbst eine ist, gerne neuerdings mit Anführungszeichen bekränzt, weil sie in Wahrheit die Hölle sind nach Hieronymus Bosch.