Wie lebten die Menschen im alten Rom zusammen – und wie roch es da eigentlich? Ein Gespräch mit Althistoriker Michael Sommer über sein Sachbuch „Dirty Rome“ und darüber, was wir von der Antike lernen können.

Zumindest die öffentlichen Bäder sorgten in alten Roem für etwas Reinlichkeit – auch wenn es dort wohl nicht so aussah, wie es sich der Maler Georg Pauli vorstellte.

Michael Sommer ist für das Interview telefonisch zu erreichen – er ist auf Reisen in Italien und sitzt im Innenhof des Archäologischen Nationalmuseums in Tarent. Sehr passend, denn Sommer ist Althistoriker und Professor an der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. Schwerpunkt: das Leben im alten Rom. Er schrieb Bücher wie „Dark Rome. Das geheime Leben der Römer“ (C.H. Beck, 2022) und „Die verdammt blutige Geschichte der Antike ohne den ganzen langweiligen Kram“ (C.H. Beck, 2025).