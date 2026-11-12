Vierzigjährige gehen in Serien als Mittzwanziger durch, Teenager werden von Erwachsenen gespielt: Über eine Kultur, die von Frauen offenbar vor allem eines will – sie weiterhin mit ihrem Äußeren beschäftigt halten.

Liza ist 40, geschieden, und niemand will sie einstellen. Also färbt sie sich die Haare, kauft ein paar Flanellhemden und bewirbt sich als 26-Jährige. Es funktioniert, sieben Staffeln lang. Die Serie „Younger“ ist als Komödie gedacht, als hübsche Hochstapelei im New Yorker Verlagswesen, wie immer lässt sich an Humor und Kunst aber auch die Realität ablesen. Das Online-Magazin Impact stellte kürzlich nüchtern fest, Altern sehe 2026 eben anders aus: Prominente wirken heute deutlich jünger als die Stars früherer Generationen, dank Supplements, Seren und Ernährungscoaches, vielleicht auch dank der Arbeit mit Nadeln und Skalpellen.