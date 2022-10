Von Moritz Baumstieger

Und plötzlich wird es dunkel. Eben sangen noch die Blumen im Zentrum der Stadt, denn ja, das können sie an diesem Ort: Morgens, wenn die Sonne aufgeht, stimmen sie die Stadthymne an. Und abends, da kommen viele Besucher in das Gewächshaus, es verwandelt sich fast in eine Art Konzertsaal. Dann erklingt das "Rondo" von Mozart - was in gewisser Weise ja auch eine Art Hymne dieser Stadt ist. Denn Rondo, so heißt der Ort, an dem dieses Kinderbuch spielt.