Von Jörg Häntzschel

Berlin, Pariser Platz: Eine repräsentativere Adresse gibt es kaum in Deutschland. Entsprechend staatstragend steht hier zwischen Brandenburger Tor und französischer Botschaft das „Allianz Forum“. Doch der Neunzigerjahre-Prunk täuscht. In dem Haus arbeitet eine der progressivsten deutschen Firmenstiftungen, die Allianz Foundation. Oder muss man sagen: arbeitete? Denn die Zeit, als die Stiftung Klimaschutz-NGOs, Menschenrechtsanwälte und Regimekritiker unterstützte, könnte gerade zu Ende gehen, wie Kritiker fürchten. Reagiert einer der größten deutschen Konzerne hier gerade auf das veränderte gesellschaftliche Klima? Und wenn ja, was heißt das für andere zivilgesellschaftliche Institutionen?