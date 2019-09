Edgar Selge und sein Sohn Jakob Walser machen sich am 6. Dezember, 20 Uhr, in der Allerheiligen Hofkirche auf die Suche nach der Wahrheit. Aufgrund der hohen Kartennachfrage haben die Veranstalter nun einen Zusatztermin angesetzt: am selben Tag um 17 Uhr. Selge und Walser lesen aus Björn Bickers Buch "Was glaubt ihr denn", das 2016 im Münchner Verlag Kunstmann erschienen ist. Aus Interviews hat Bicker einen Chor aus Bürgern verschiedener Glaubensrichtungen komponiert. Immer wieder löst der sich auf in Einzelstimmen. Wie politisch ist Glaube? Und wie sieht es aus mit dem Verhältnis zu Demokratie und Rechtsstaat. "Das ist eine Momentaufnahme der Welt, wie sie jetzt ist - in ihrer ganzen Komplexität", sagt Edgar Selge.