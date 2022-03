Leben, Leid und Tod: Szene aus dem Dokumentarfilm "This Rain Will Never Stop".

Ein Porträt der ukrainischen Dokumentarfilmerin Alina Gorlova, die trotz des Krieges in Kiew dreht und zugleich den Film "This Rain Will Never Stop" ins deutsche Kino bringt.

Von Juliane Liebert

Es gibt noch Strom in Kiew, sagt Alina Gorlova, als dieses Gespräch stattfindet, noch Internet, noch Wasser, noch Gas, noch Heizung. Also filmen sie, sie, das heißt die Regisseurin Alina Gorlova und der Produzent ihres Filmes, Maksym Nakonechnyi. Wenn sie nicht filmen, verteilen sie Lebensmittel und Medizin an Menschen in Bunkern. Es klingt, als würden sie während des Interviews laufen. "Komm, wir gehen", sagt Gorlova zu irgendwem. Man fragt sie übers Telefon "Sind Sie da?" und sie versteht: "Wie geht es Ihnen?" Und antwortet: "Schön, gut, am Leben." Lacht kurz auf, etwas bitter, aber selbstgewiss.