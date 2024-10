Bei vielen Filmproduzenten geht es bei der Projektakquise vor allem um Stars oder bekannte Vorlagen. Bei Alice Brauner ging es ins Arbeitszimmer ihres Schwiegervaters: Dort habe sie hinter einem Vorhang ein Stillleben entdeckt, erzählte sie im Sommer bei der Premiere ihres jüngsten Kinofilms. Das Bild habe ihr sehr gut gefallen, seine Schöpferin kannte sie nicht: Es war ein Originalgemälde von Gabriele Münter. Die berühmte Expressionistin studierte in München und war Mitbegründerin der Künstlergruppe „Der Blaue Reiter“. Berühmt war auch ihre große Liebe Wassily Kandinsky, der russische Maler ließ sie aber nach jahrelanger Beziehung sitzen. Später versteckte sie in ihrem Haus im oberbayerischen Murnau seine Werke vor den Nationalsozialisten. Diese Geschichte beschäftigte die 1966 in Berlin geborene Brauner nach ihrem Zufallsfund im Arbeitszimmer, das war der Anstoß zum Film „Münter & Kandinsky“, der gerade in den deutschen Kinos angelaufen ist.