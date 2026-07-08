Ali Wong gehört zu den größten Comedy-Stars auf Netflix – und zu den lustigsten Erzählerinnen, wenn es um die Abgründe eines Frauenlebens geht. Warum, das zeigt auch ihr Auftritt in München.

Ein mit dräuenden, dunklen Wolken verhangener Sommerabend und ein dezenter Geruch nach Löwen. So beginnt die Veranstaltung, die das Humor-Angebot der Stadt München deutlich überstrahlt. Für einen internationalen Comedy-Star wie Ali Wong ist der Circus Krone an der Marsstraße aber nur auf den ersten Blick ein überschaubarer Ort. Ali Wong hat sich mit ihren Comedy-Specials und als Hauptdarstellerin der Roadrage-Serie „Beef“ zu großer Bekanntheit gespielt, zu globalem Netflix-Ruhm. Millionen Menschen auf der Welt kennen sie also. Und doch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf einen anderen Ali-Wong-Fan zum Beispiel in der Münchner U-Bahn trifft, noch gering. So ist das mit der fragmentierten Streaminggesellschaft.