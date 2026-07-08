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ComedyDiese Bitch ist ein Genie

Lesezeit: 4 Min.

Erstaunt darüber, dass es in München Menschen gibt, die sie kennen: Ali Wong.
Erstaunt darüber, dass es in München Menschen gibt, die sie kennen: Ali Wong. EMMA MCINTYRE/Getty Images via AFP

Ali Wong gehört zu den größten Comedy-Stars auf Netflix – und zu den lustigsten Erzählerinnen, wenn es um die Abgründe eines Frauenlebens geht. Warum, das zeigt auch ihr Auftritt in München.

Von Aurelie von Blazekovic

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Ein mit dräuenden, dunklen Wolken verhangener Sommerabend und ein dezenter Geruch nach Löwen. So beginnt die Veranstaltung, die das Humor-Angebot der Stadt München deutlich überstrahlt. Für einen internationalen Comedy-Star wie Ali Wong ist der Circus Krone an der Marsstraße aber nur auf den ersten Blick ein überschaubarer Ort. Ali Wong hat sich mit ihren Comedy-Specials und als Hauptdarstellerin der Roadrage-Serie „Beef“ zu großer Bekanntheit gespielt, zu globalem Netflix-Ruhm. Millionen Menschen auf der Welt kennen sie also. Und doch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf einen anderen Ali-Wong-Fan zum Beispiel in der Münchner U-Bahn trifft, noch gering. So ist das mit der fragmentierten Streaminggesellschaft.

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