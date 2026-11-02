Von den beiden legendären Blaupausen der Cringe Comedy (zu Deutsch etwa: Fremdschäm-Komik) war Ali G die Erste. Der fiktive Charakter des weißen Bürgersöhnchens Alistair Leslie Graham, der sich mit Dreadlocks und schwerem afro-britischem Akzent als Gangsterrapper ausgibt, ging 1998 als Serie bei HBO an den Start. Drei Jahre später kam Ricky Gervais‘ „The Office“, das mit seinen weltweiten Ablegern („The Office USA“, „Stromberg“...) zum erfolgreicheren Modell wurde. Beide arbeiteten mit dem Format der „Mockumentary“, also dem satirischen, halb fiktiven Dokumentarfilm.
KomödieDie Rückkehr der Arschprothese
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Für seinen Film „Ali G: Who Iz I?“ lässt Sasha Baron Cohen die Fremdschäm-Komik der Nullerjahre wieder auferstehen. Die 89 Minuten wollen einfach nicht vergehen.
Von Andrian Kreye
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