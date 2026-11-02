Es heißt immer, man müsse im Zeitalter der digitalen Dauerberieselung wieder lernen, sich zu langweilen. Man sollte aber vielleicht nicht gerade mit diesem Film damit anfangen.

Von den beiden legendären Blaupausen der Cringe Comedy (zu Deutsch etwa: Fremdschäm-Komik) war Ali G die Erste. Der fiktive Charakter des weißen Bürgersöhnchens Alistair Leslie Graham, der sich mit Dreadlocks und schwerem afro-britischem Akzent als Gangsterrapper ausgibt, ging 1998 als Serie bei HBO an den Start. Drei Jahre später kam Ricky Gervais‘ „The Office“, das mit seinen weltweiten Ablegern („The Office USA“, „Stromberg“...) zum erfolgreicheren Modell wurde. Beide arbeiteten mit dem Format der „Mockumentary“, also dem satirischen, halb fiktiven Dokumentarfilm.