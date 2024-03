Was für eine Show

Bei seinem furiosen Auftritt in Zürich ist der kubanische Jazz-Pianist Alfredo Rodríguez gleichzeitig so virtuos, musikalisch und unterhaltsam wie nur wenige.

Von Andrian Kreye

Man hatte am vergangenen Dienstag im Zürcher Jazzclub Moods schnell verstanden, warum Quincy Jones den kubanischen Jazzpianisten Alfredo Rodríguez zu seinem Protegé gemacht und ihm die ersten Alben produziert hat. Es gibt ein Zitat von Jones: "Alfredo ist ohne Zweifel einer der besten jungen Pianisten, die ich je gesehen habe, und mit den enormen Fähigkeiten, die er bereits besitzt, ist sein Potenzial grenzenlos." So ein Zitat ist im Jazz mehr wert als sämtliche Grammys und Jazzpreise zusammen. So ein Versprechen muss man allerdings auch einhalten können.