Albi! Wer hätte das gedacht. Vor vier Jahren, bei einem kleinen Italiener auf der Torstraße in Berlin, schummriges Kerzenlicht, ein enger Tisch, 20 Menschen um dich – und deine Frau Gerda bot mir den Platz neben dir an. Mein Partner hatte dich damals zufällig am Gedenktag in Bergen Belsen getroffen und mir unmissverständlich klargemacht: Wir müssen einen Film über diesen Mann machen. Über Albrecht und Gerda – deine beste Freundin, dein großes Glück, die Frau, die alles für dich getan hat und bis zum Schluss nicht von deiner Seite wich.