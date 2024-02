Gastbeitrag von Viktor Jerofejew

Alexej Nawalnys Tod hat ihn augenblicklich in eine mächtige historische Figur verwandelt, zu deren Ehren man mit der Zeit Straßen, Prospekte, Universitäten, vielleicht sogar Städte benennen wird. So eine sprühende, energische Persönlichkeit, die dem ganzen System staatlicher Macht praktisch allein Paroli bietet - denn seine Mitstreiter waren stets eher Mitarbeiter als Kollegen -, kann man in den Weiten Russlands lange suchen. Natürlich gab es in jüngerer Vergangenheit ähnliche Figuren, etwa das Akademiemitglied Andrej Sacharow oder Boris Nemzow - sie sind an Bedeutung vergleichbar mit Nawalny. Aber Nawalny ist geradezu filmreif mit seinen überraschenden, brillanten existenziellen Aktionen.