Alexandria Ocasio-Cortez sagt sich von der Woke-Bewegung los – und teilt auf Instagram, wie sie sich ihre Eizellen einfrieren lässt. Was hat das mit ihren Ambitionen auf die US-Präsidentschaft zu tun?

Wie „woke“ ist es, wenn eine Frau im besten Gebäralter öffentlich ihre Eizellen einfrieren lässt, weil sie Karriere machen will, bevor sie sich auf die Mutterrolle einlässt? Die amerikanische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez macht das gerade und teilt täglich Videos, die zeigen, wie sie sich Spritzen für die Hormonstimulation setzt. Sie ist damit in die weltweiten Schlagzeilen gekommen.