Jonathan Meese
LIEBER ERZALEXANDERZ, LIEBER ERZKAMERAD DER KUNST, DER WIND HEULT, DU BIST NUN IN DEN EWIGEN JAGDGRÜNDEN DER KUNST UNTERWEGS, DU MACHST WEITER DIE KUNST, DIE SICH AN DIR ABSPIELT, DU ∞ SCHLÄFST, DU ARBEITEST WEITER AN ALL DEM, WAS DICH PRÄGT UND DICH LEBT: KUNST! DU UND DEINE FAMILIE UND DEINE LIEBSTEN SIND UNS ANS HERZ GEWACHSEN! WIR HABEN KUNSTBESTE ZEITEN GEMEINSAM GEHABT, BLITZGEDANKEN ZU ALLEM AUSGETAUSCHT, VIEL GEREDET, VIEL GESCHRIEBEN, VIEL COLLAGIERT, VIEL GEKUNSTET! DU, LIEBER ERZALEXANDERZ, HAST ALLES GEGEBEN, MEHR GEHT NICHT! DU HAST DICH DER KUNST, ALSO DER LIEBE, ALSO DER ZUKUNFT VERPFLICHTET! ALLES GEHT INS GESAMTKUNSTWERK ZUKUNFT! WIR SIND ALLE FEENSTAUB, STERNENPULVER, WELTENRAUMTIERCHEN UND HERZBLUTWESEN!