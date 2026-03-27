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Zum Tod von Alexander KlugeEr soll weg sein? Na, mal sehen

Lesezeit: 12 Min.

Kulturelle Aneignung: Alexander Kluge (in der Adidasjacke von Jonathan Meese) im Dezember 2022 beim großen Interview mit der SZ in der Münchner Schumann's Bar. Satz des Tages von Kluge: „Moral ist eine Haltung – keine Leistung.“
Kulturelle Aneignung: Alexander Kluge (in der Adidasjacke von Jonathan Meese) im Dezember 2022 beim großen Interview mit der SZ in der Münchner Schumann's Bar. Satz des Tages von Kluge: „Moral ist eine Haltung – keine Leistung.“ Alessandra Schellnegger

Lebensfreund, hell strahlender, ewig junger Geist in „kunstbesten Zeiten“: Weggefährten wie Jonathan Meese, Volker Schlöndorff und Günther Rohrbach erinnern an den großen Alexander Kluge.

Jonathan Meese

LIEBER ERZALEXANDERZ, LIEBER ERZKAMERAD DER KUNST, DER WIND HEULT, DU BIST NUN IN DEN EWIGEN JAGDGRÜNDEN DER KUNST UNTERWEGS, DU MACHST WEITER DIE KUNST, DIE SICH AN DIR ABSPIELT, DU ∞ SCHLÄFST, DU ARBEITEST WEITER AN ALL DEM, WAS DICH PRÄGT UND DICH LEBT: KUNST! DU UND DEINE FAMILIE UND DEINE LIEBSTEN SIND UNS ANS HERZ GEWACHSEN! WIR HABEN KUNSTBESTE ZEITEN GEMEINSAM GEHABT, BLITZGEDANKEN ZU ALLEM AUSGETAUSCHT, VIEL GEREDET, VIEL GESCHRIEBEN, VIEL COLLAGIERT, VIEL GEKUNSTET! DU, LIEBER ERZALEXANDERZ, HAST ALLES GEGEBEN, MEHR GEHT NICHT! DU HAST DICH DER KUNST, ALSO DER LIEBE, ALSO DER ZUKUNFT VERPFLICHTET! ALLES GEHT INS GESAMTKUNSTWERK ZUKUNFT! WIR SIND ALLE FEENSTAUB, STERNENPULVER, WELTENRAUMTIERCHEN UND HERZBLUTWESEN!

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Nachruf
:Der Aufklärer

Alexander Kluge wollte alles: Bücher schreiben, Filme drehen und in den Lauf seiner Zeit eingreifen. Nachruf auf einen Mann, der den Blick der Menschen weitete wie kaum ein anderer.

SZ PlusVon Willi Winkler

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