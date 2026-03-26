Im Moment der Trauer ist der Superlativ erlaubt: Alexander Kluge war der neugierigste Mensch der Welt. Wenn man ihn in seiner Arbeitswohnung im Herzen von Münchens einstigem Bohèmeviertel Schwabing besuchte, tauchte man ein in Wunderkammern des Wissens. Parkett und meterhohe Stuckdecken, Zimmer um Zimmer voller Geisteswelten, Regale und Tische voller Mementi. Ein Raum mit Filmrollen und Material seiner unzähligen Drehs, ein anderer mit Requisiten aus dem Theater, ein Raum voller Kunst, überall Wände voller Bücher. Und doch konzentrierte er sich in seinen letzten Jahren auf einen kleinen Tisch in einem Nebenzimmer, auf dem sein Rechner stand.