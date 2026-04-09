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Alexander KlugeAm Ende spielt Helge Schneider Saxofon

Lesezeit: 3 Min.

Drängen und Fragen: Joseph Vogl sprach in der Trauerrede über Kluges Stimme.
Drängen und Fragen: Joseph Vogl sprach in der Trauerrede über Kluges Stimme. Regina Schmeken/SZ Photo

Alexander Kluge ist in Berlin, auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof, beerdigt worden – bei Hegel, Brecht und schräg gegenüber von seiner Schwester Alexandra.

Von Lothar Müller

Mit einer gewissen Hartnäckigkeit hat Alexander Kluge dafür gesorgt, dass er auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof an der Chaussee beerdigt würde. Viele Tote, die auf diesem Friedhof bestattet sind, zählte er zu seiner erweiterten Familie, von Hegel über Brecht bis Heiner Müller. Vor allem aber wollte er in der Nähe seiner Schwester sein. Das gelang ihm. Sein Grab wurde schräg gegenüber dem von Alexandra Kluge ausgehoben, die im Juni 2017 verstorben ist.

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