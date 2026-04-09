Mit einer gewissen Hartnäckigkeit hat Alexander Kluge dafür gesorgt, dass er auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof an der Chaussee beerdigt würde. Viele Tote, die auf diesem Friedhof bestattet sind, zählte er zu seiner erweiterten Familie, von Hegel über Brecht bis Heiner Müller. Vor allem aber wollte er in der Nähe seiner Schwester sein. Das gelang ihm. Sein Grab wurde schräg gegenüber dem von Alexandra Kluge ausgehoben, die im Juni 2017 verstorben ist.