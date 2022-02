"In Gedanken fielen sie einander in die Arme": der Filmemacher und Schriftsteller Alexander Kluge.

Von Willi Winkler

In der Geschichte "Eingemachte Elefantenwünsche" tritt ein Autor namens "A. Weber" auf. Dieser Weber bietet ein Manuskript mit 1800 eng beschriebenen Seiten an, eben die "eingemachten Elefantenwünsche", aber er legt es nicht vor. Was er zeigt, ist die "Reinschrift", jeweils die Anfangszeilen von fünf Anfängen oder Versuchen für ein erstes Kapitel, die alle scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Der Erstleser hatte sich ein episches Großwerk (1800 Seiten!) erhofft. Warum, so fragt er Weber, der natürlich Weber heißt, weil "textum" im Lateinischen das Gewebte ist, warum versuchen Sie es dann nicht einmal mit einem großen Roman?