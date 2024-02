Was kann ich für diesen Mord?

Der Steuermann des Rettungsboots ist umgekommen: Blumen zum Angedenken an Alexej Nawalny vor der russischen Botschaft in Berlin.

Gastbeitrag von Alexander Estis

Alles steht in Frage nach dem Verlust von Alexej Nawalny - nicht allein die Verantwortlichkeiten, der konkrete Hergang, das Faktum seines Todes selbst wie auch dessen Folgen. Nein: von hier aus reichen die Fragen bis in die finstersten Untiefen jener Ungewissheiten, in die das heutige Russland zur Hälfte eingesunken ist wie ein Kriegsschiff, dessen Heck schon längst unter Wasser vermodert, dessen durchgedrehte Artillerie jedoch wild weiterfeuert, gegen den vermeintlichen Feind, gegen alle Welt, gegen die eigenen Männer, während die unter Deck gefangenen Meuterer langsam ersaufen.