Kurz vor dem Treffen schickt Alexander Eichwald dann doch noch eine andere Kontaktmöglichkeit als nur E-Mail, nämlich sein Instagram-Konto. „Der einzig Wahre GrAFDracula“, steht da in der Profilbeschreibung. Er nimmt das mit dem „Goebbels-Dracula“, als der er bezeichnet wurde, offenbar mit Humor.