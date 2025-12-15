Zum Hauptinhalt springen

Rechtsextremismus„Ich bin die Stimme von sehr, sehr vielen Menschen“

Lesezeit: 8 Min.

Adolf Hitler war laut Alice Weidel „ein Linker“. Und auch über Alexander Eichwald behauptet die AfD, er habe eine linkspolitische Vergangenheit. Dafür wolle er gern mal Belege sehen, sagt Eichwald.
Adolf Hitler war laut Alice Weidel „ein Linker". Und auch über Alexander Eichwald behauptet die AfD, er habe eine linkspolitische Vergangenheit. Dafür wolle er gern mal Belege sehen, sagt Eichwald. (Foto: Philipp Bovermann)

Helle Aufregung im Land, als bei der AfD-Jugend ein Redner im Hitler-Sound auftrat. Was war das bitte? Alexander Eichwald erklärt es nun selbst – und der AfD wird das nicht gefallen.

Von Philipp Bovermann

Kurz vor dem Treffen schickt Alexander Eichwald dann doch noch eine andere Kontaktmöglichkeit als nur E-Mail, nämlich sein Instagram-Konto. „Der einzig Wahre GrAFDracula“, steht da in der Profilbeschreibung. Er nimmt das mit dem „Goebbels-Dracula“, als der er bezeichnet wurde, offenbar mit Humor.

Rechtsextremismus
:Es tut so weh

Parodie oder verschärfter Wahnsinn? Das Hitler-Reenactment von Alexander Eichwald bei der AfD in Gießen lässt weiter Fragen offen – was die ungeheure Wirkung des Auftritts nur noch steigert.

SZ PlusVon Philipp Bovermann

