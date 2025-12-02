Kunst ist ein Kampf in den Bildern. Politik ist ein Kampf um die Bilder. Beide Kämpfe hat die AfD am Wochenende verloren. Dabei hatte es gut für sie angefangen. Die Generation Deutschland, wie die neue Jugendorganisation der Partei heißt, vollzog ihre Gründung ja mit Bedacht im westdeutschen Universitätsstädtchen Gießen, an einem Ort also, der versprach, Bilder wütender Proteste zu liefern. Klappte einwandfrei. Doch dann trat ein junger Mann mit einer Bewerbungsrede um einen Posten im Vorstand ans Mikrofon.
Rechtsextremismus
Parodie oder verschärfter Wahnsinn? Das Hitler-Reenactment von Alexander Eichwald bei der AfD in Gießen lässt weiter Fragen offen – was die ungeheure Wirkung des Auftritts nur noch steigert.
