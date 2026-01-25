Zum Hauptinhalt springen

WashingtonEs wird eisig in den USA

Lesezeit: 4 Min.

Washington am Sonntag, 25. Januar. Irgendwo hier liegt der Weihnachtsbaum des Autors unter Schnee begraben.
Washington am Sonntag, 25. Januar. Irgendwo hier liegt der Weihnachtsbaum des Autors unter Schnee begraben. (Foto: Alex Worblewski/AFP)

US-Vizepräsident J. D. Vance fordert, die „Temperatur herunterzudrehen“ – und das Wetter gehorcht. Nach den jüngsten Gräueln von ICE verwandelt nun ein Schneesturm Amerika in Grönland.

Von Hilmar Klute

Am Donnerstagabend schrie plötzlich etwas in der Straße. Es war spät und dunkel, nur die Weihnachtsbeleuchtung, die in den USA so lange installiert bleibt, bis die Tage wieder länger werden, funkelte freundlich aus den Büschen. Ich wollte eigentlich von den Zähigkeiten berichten, die sich immer nach dem heiligen Fest einstellen, wenn es darum geht, den Weihnachtsbaum aus dem Haus und – das ist mir komischerweise sehr wichtig – aus meinem Blickfeld zu bekommen.

