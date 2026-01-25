Am Donnerstagabend schrie plötzlich etwas in der Straße. Es war spät und dunkel, nur die Weihnachtsbeleuchtung, die in den USA so lange installiert bleibt, bis die Tage wieder länger werden, funkelte freundlich aus den Büschen. Ich wollte eigentlich von den Zähigkeiten berichten, die sich immer nach dem heiligen Fest einstellen, wenn es darum geht, den Weihnachtsbaum aus dem Haus und – das ist mir komischerweise sehr wichtig – aus meinem Blickfeld zu bekommen.