Am Donnerstagabend schrie plötzlich etwas in der Straße. Es war spät und dunkel, nur die Weihnachtsbeleuchtung, die in den USA so lange installiert bleibt, bis die Tage wieder länger werden, funkelte freundlich aus den Büschen. Ich wollte eigentlich von den Zähigkeiten berichten, die sich immer nach dem heiligen Fest einstellen, wenn es darum geht, den Weihnachtsbaum aus dem Haus und – das ist mir komischerweise sehr wichtig – aus meinem Blickfeld zu bekommen.
WashingtonEs wird eisig in den USA
US-Vizepräsident J. D. Vance fordert, die „Temperatur herunterzudrehen“ – und das Wetter gehorcht. Nach den jüngsten Gräueln von ICE verwandelt nun ein Schneesturm Amerika in Grönland.
Von Hilmar Klute
USA:Eine Demokratie erlischt
Donald Trump regiert im ersten Jahr seit seiner Wiederwahl wie aus dem Handbuch des Autokraten. Ein Spuk in neun Kapiteln.
