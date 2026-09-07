Es scheint an diesem Abend des 6. September 2026 kurz, als gäbe es zwei Deutschlands. Aus dem einen Deutschland, das vom Münchner Rio-Kino viele Hundert Kilometer entfernt liegt, kommen die ersten Meldungen, dass fast 44 Prozent der Menschen in Sachsen-Anhalt die dort als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD gewählt haben; also jene Partei, deren früherer Bundesvorsitzender Alexander Gauland sagte: „Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte.“
Dokumentarfilm„Als sei das Erinnern schon Vergangenheit“
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Während die ersten Hochrechnungen aus Sachsen-Anhalt kommen, ringt Charlotte Knobloch bei der Premiere eines Films über den Holocaustüberlebenden Albrecht Weinberg um Worte.
Von Sara Peschke
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