Von Gerhard Matzig

Albert Einstein war nicht nur Physiker, Nobelpreisträger, Friedensaktivist und Wahlamerikaner – sondern auch: Ulmer. Einstein, gestorben 1955 in Princeton, wurde 1879 in Ulm am Rand der schwäbischen Alb geboren. Übrigens war er auch ein emsiger Kalendersprüche-Generator. Etwa: „Ein Abend, an dem sich alle Anwesenden völlig einig sind, ist ein verlorener Abend.“