Pop Smoke - Meet The Woo 2 (Republic)

In einer Zeit, in der im Rap fast so schnell neue Stile aufploppen wie früher Alben, helfen Alleinstellungsmerkmale natürlich enorm. Der erst 20-jährige Pop Smoke hätte da zum Beispiel: einen mustergültigen Rapper-Lebenslauf. Geboren in Brooklyn, auf die schiefe Bahn geraten, Berufung im Hip-Hop gefunden. Eine enorm tiefe Stimme hat er auch noch. Sein größtes Pfund ist jedoch der aggressive Sound, bei dem Elemente aus Drill, Grime und New Yorker Rap ineinanderfließen - gnadenlos unterfüttert mit 808-Bässen. Und das "Woo", ein charakteristischer Ausruf, der beinahe in jedem Song vorkommt. Gelegenheit, das "Woo" zu anzutreffen, gibt es auf Smokes neuem Mixtape. Es heißt: "Meet The Woo 2". Von Benedikt Scherm