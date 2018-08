Big Red Machine - "Big Red Machine" (People/Jagjaguwar)

Die Mitte und vor allem das Maß sind ja bekanntlich gesund, haben aber eine gefährliche Nebenwirkung: brutale Langeweile. Wenn es nun vom selbstbetitelten Debütalbum (People/Jagjaguwar) des Kollaborationsprojektes Big Red Machine heißt, es stünde genau in der Mitte und fände die perfekte Balance zwischen seinen beiden Partnern Justin Vernon und Aaron Dessner, dann ist das genau nicht so gemeint. Vernon und Dessner, besser bekannt als der Pop-Avantgardist Bon Iver und der Gitarrist und Songschreiber von The National, ist eine der spannendsten Platten des Jahres gelungen. Big Red Machine, das ist die gleiche knisternde Versatzstückmusik wie im Hauptwerk von Bon Iver, irgendwo zwischen Phil Collins und Holzfällerhütte. Nur dass Dessner den oft flüchtigen und körperlosen Vernon erdet. Weshalb aus Mitte der großen Jam-Session Big Red Machine eine zutiefst erfüllende Wärme strahlt. Wie bei "Hymnostic", wo sich aus Schlagzeuggeklapper und Elektronikgefiepe eine Gospelhymne herausschält. Musik, so offen, dass man hinter jeder Note und hinter jedem Ton seine Gedanken, Emotionen und Erfahrungen einhakt, sich reinfühlt und wieder rausdenkt. Pop als Geisteshaltung, nicht als Produkt. Von Julian Dörr