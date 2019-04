Field Medic: "Fade Into The Dawn" (Run For Cover Records)

Der 27-jährige amerikanische Sänger und Songwriter Kevin Patrick Sullivan macht auf seinem neuen Album "Fade Into The Dawn" (Run For Cover Records) als Field Medic feinen Lo-Fi-Folk mit freundlich selbstironischem Verlierer-Ennui. Alles klingt also, als sei es im Halbschlaf mit letzter Kraft aus dem Ärmel aufs Band geschrammelt worden. Lovesongs heißen "The Bottle's My Lover, She's Just My Friend" und im "I Used 2 Be Romantic" lautet die Bilanz: "I need a cigarette / Those fuckers talked over my whole set / But I don't have any time to reflect / I gotta sell some shirts to try and make the rent." Formvollendet saftlos. Von Jens-Christian Rabe