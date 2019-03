Marvin Gaye - You're The Man (Motown/Universal Music)

Anfang März wurde Solanges neues Album "When I Get Home" als so kluge wie mühelose Verdichtung musikalischer Tradition gefeiert. Kaum vier Wochen später erscheint jetzt ein Album des Mannes, der für die Entwicklung des Soul so wichtig war wie kaum ein anderer. Nach Marvin Gayes endgültigem Durchbruch mit "What's Going On" veröffentlichte er 1972 die Single "You're The Man" - eine drastische Kritik an leeren Versprechungen von Präsidentschaftskandidaten. Das gleichnamige Album erschien aber nie, wohl auch wegen politischer Dissenzen mit Motown-Chef Berry Gordy. Viele der Aufnahmen kursieren heute im Internet oder sind auf Compilations greifbar, wurden aber noch nie auf Vinyl gepresst. Nun ist es soweit. Und Beeindruckend ist allein schon, wie breit das musikalische Spektrum ist. Von strammem Funk über reduzierte Balladen, musicalhafte Gefühlseruptionen, schörkellos groovenden R'n'B bis zu psychedelischen Ambienttracks wie "Xmas In The City", die auch Jimi Hendrix in einem bekifft-romantischen Moment hätte schreiben können, findet sich alles, was das Herz begehrt. Ständig würde man gerne irgendein Element der bis in die Feinstrukturen meisterhaften musikalischen Handwerksarbeit sampeln, etwa den organischen Beat, der die zuvor schwelgerische "Symphony" noch mal gegen den Strich bürstet. "Piece Of Clay" beginnt mit einer schmutzig-schönen E-Gitarre, die über einer zur Tonika herabsteigenden Orgel irgendwo aus der Tiefe des Studios zu klagen scheint. Mit einer kraftvollen biblischen Metapher benennt der Text das Unglück der Welt: Zu viele behandeln ihre Mitmenschen wie einen Klumpen Lehm, den sie nach ihren Vorstellungen formen wollen. Gaye singt makellos, rauh und federleicht. Der Mund bleibt einem offen stehen, wenn man hört, was er in einer "Alternate Version" von "You're The Man" formuliert: "Demagogues and admitted minority haters should never be President, this time a lady". Und das 1972! Von Juliane Liebert