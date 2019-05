Jamila Woods - "Legacy! Legacy!" (Jagjaguwar)

In unserer Gegenwart mit ihren Viral-Hits und Smartphone-optimierten Clips wirken Konzeptalben immer etwas aus der Zeit gefallen. Eine Platte mit dem Wort "Vermächtnis" und zwei Ausrufezeichen im Titel schüchtert also etwas ein. Dabei ist das zweite Album von Jamila Woods vor allem eine sehr moderne und sprachgewaltige Soulplatte: Jeden der 13 Songs auf "Legacy! Legacy!" hat die in Chicago lebende Sängerin und Spoken-Word-Künstlerin einem anderen prägenden Vorbild gewidmet: Künstlern, Autoren und Aktivisten wie dem Jazz-Trompeter Miles Davis, der mexikanischen Malerin Frida Kahlo oder dem Schriftsteller James Baldwin. In diesem dichten Referenzsystem geht es Woods aber weniger um die Beschwörung der kulturellen Urahnen, als darum, sich selbst in ihnen zu entdecken - oder genauer: sich in dieser Ansammlung meist afroamerikanischer Superkräfte von jedem und jeder etwas Mut, Trotz und Eigenwillen abzuschauen. Von der Sängerin "Eartha" (Kitt) nimmt sie das Lachen über die Frage in einem Interview, ob sie bereit wäre, für einen Mann Kompromisse einzugehen. Von "Zora" (Neale Hurston) die Furchtlosigkeit einer schwarzen Existenz in einer Welt der Vorurteile: "I'm all out of fucks to give / Fear ain't a way to live" - keinen Scheiß mehr drauf geben, und keine Angst haben. Genauso klingt die Musik: warmer, eklektischer Soul, immer in lässigem Midtempo und mit einer Menge Swagger vorgetragen. Man könnte auch sagen: Jamlia Woods baut an ihrem eigenen Vermächtnis. Von Annett Scheffel