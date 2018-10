Phosphorescent - "C'est La Vie" (Dead Oceans)

Der Mond hängt immer noch ganz besonders schön schief über dem sphärischen Synthie-Country von Matthew Houck. "C'est La Vie" (Dead Oceans) ist schon das siebte Album des US-amerikanischen Indie-Musikers, das erste aber nach seinem kleinen großen Durchbruch mit "Muchacho" vor fünf Jahren. Houck, der seit 2001 unter dem Pseudonym Phosphorescent musiziert, zählt zu der in jüngster Vergangenheit doch etwas ausgedünnten Spezies der weltschmerzenden Bart-Männer mit Gitarre. Wie auch Avantgarde-Tüftler Bon Iver operiert Phosphorescent an den Rändern eines eigentlich eher konservativen und Veränderung fürchtenden Genres. Der Wandel, er kommt im Kleinen und Unscheinbaren, zum Beispiel wenn Houck in "Christmas Down Under" seine Stimme so hochpitcht, dass sie mit dem Sound der zäh vor sich hin leidenden Pedal-Steel-Gitarre verschmilzt. Das ist natürlich weniger umstürzlerisch gedacht als Bon Ivers genrebrechenden Kanye-West-Kollaborationen. Einen so wundervoll direkt aus dem übervollen Herzen herausgeschwoften Tropical-Country-Gospel wie "New Birth in New England" kriegt der aber auch nicht hin. Von Julian Dörr