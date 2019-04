Priests - "The Seduction Of Kansas" (Sister Polygon Records)

Die Post-Punk-Band Priests um Sängerin Katie Alice Greer aus der amerikanischen Hauptstadt Washington ist in Teilen der Welt berühmt dafür, dass Bandmitglieder exakt in der Pizzeria arbeiteten, aus der Hillary Clinton laut der Alt-Right-"Pizzagate"-Verschwörungstheorie einen Kinderpornoring betrieben haben sollte. Viel erfreulicher ist ihr neues Album "The Seduction Of Kansas" (Sister Polygon Records). Wenige beherrschen so formvollendet die Kunst, einen Song so lässig dahinzurotzen, dass er sich wie eine warme Decke um den Zorn anfühlt, den man so mit sich herumschleppt. Von Jens-Christian Rabe