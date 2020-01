The King of Cons - "Sacrifice" (AdP Records)

Endlich: R'n'B für Leute, die keinen R'n'B mögen. "Sacrifice" (AdP Records), das neue Studioalbum von The King of Cons, hat alles, was das Genre sonst bestimmt: plüschige Synthies, anschmiegsame Drums, flauschige Songs, Falsett - aber davon eben nie zu viel, was vermutlich am Set-Up liegt, mit dem die Band live spielt. Duo-Besetzung: Schlagzeug, Gitarre. Dazu nur ein paar wenige Synthie-Pads und Bässe. Und im Studio eben noch ein paar mehr. "Sacrifice" klingt damit - nur minimal hochgegriffen - wie ein Parcels-Remix der White Stripes auf sehr gütigem MDMA. Und ist auch sonst ein wirklich schönes, etwas klebriges Stück Pop zum Jahresstart. Von Jakob Biazza