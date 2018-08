Animal Collective - "Tangerine Reef" (Domino)

Eine gute Weile lang war die amerikanische Avantgarde-Indiepop-Band Animal Collective die hippste Band der Welt. Das war Ende des vergangenen Jahrzehnts. Ihre Musik wehte psychedelisch-versponnen so dahin, und nach dem ersten Staunen umfing einen etwas, das man vielleicht unwiderstehliche Langeweile nennen kann. Eigentlich waren und sind Animal-Collective-Songs keine Songs, sondern Tonspuren zu irritierenden Tagträumen aller Art. Das neue Album der Band, "Tangerine Reef" (Domino), ist nun konsequenterweise auch mal wieder gar kein klassisches Pop-Album. Es ist ein "audiovisuelles Album", das zusammen mit einer Videoinstallation des Künstlerduos Coral Morphologic entstanden ist, zur Feier des "Jahres des Riffs" und aussterbender Unterwasserwelten. Tja, und was soll man sagen: Exakt so klingt es auch. Anders gesagt: "Tangerine Reef" ist eher ein Klangteppich für ein öffentliches Aquarium, in dem es allen Lebewesen ziemlich schlecht geht. Von Jens-Christian Rabe