Die Türen - "Exoterik" (Staatsakt)

Konzeptalben über die Rolle des Mannes im 21. Jahrhundert oder das ewige Spannungsverhältnis zwischen Arbeit und Freizeit, ein Theaterstück über Fußball, stetige Metamorphosen zwischen elektrifiziertem Pop, elastischem Funk und angeschwitztem Rock: Die immens humorbegabte Berliner Indie-Band Die Türen hat über die Jahre schon so einige irre Wendungen hingelegt. Ein knapp zwei Stunden langes Krautrock-Album mit philosophischem Unterbau (Exoterik vs. Esoterik) und extrem minimalistischen Texten hätte man trotzdem nicht erwartet. Ohne jede Vorbereitung hat sich die Band um "Staatsakt"-Labelchef Maurice Summen dafür im Sommer 2018 in die brandenburgische Pampa zurückgezogen. Das am Ende aus sechs Stunden improvisierten Sound-Material herausgefilterte Ergebnis ist ein ebenso kluger wie witziger Trip. Mal komplett gaga in die Hundeperspektive schlüpfend ("Welthundetag"), mal brillant die Nöte des Künstlerprekariats in drei Worten zusammenfassend: "Miete Strom Gas". Mehr wäre schon viel zu viel. Von Martin Pfnür