Die Heiterkeit - "Was passiert ist" (Buback)

"Was passiert ist" (Buback) ist das vierte Album der Hamburger Chanson-Pop-Band Die Heiterkeit, die eigentlich vor allem aus der Songwriterin und Musikerin Stella Sommer besteht und zur heimeligen Mischung aus Euphorie und Feelgood-Melancholie des deutschen Pop seit 2012 ein Gegengewicht bildet: Ihre Songs pflegen stets eine schöne Lethargie, eine Hinwendung zu Schlaf und Dunkelheit und Kälte. Besonders gut gelang das 2016 auf dem Doppelalbum "Pop & Tod I+II". An die Kunstfertigkeit dieser Antihymnen zwischen existenzieller Lyrik und charmant schwebender Pop-Instrumentierung reicht die neue Platte nicht ganz heran. Aber Sommer stellt ihrer tiefen, lakonischen Gesangsstimme ein paar neue Instrumente und Stimmungen zur Seite: die hellen Showbläser im Titelstück etwa, den synthetisch-dunkelgrauen New-Wave-Vibe von "Das Wort", oder die Reminiszenzen an die guten Enden des deutschen Schlagers, die in "Wie finden wir uns" und "Die Linie im Sand" aufscheinen, irgendwo im Schnittwinkel aus Ingrid Caven, Alexandra und Manfred Krug. Von Annett Scheffel