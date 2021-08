Detailansicht öffnen

Big Red Machine - "How Long Do You Think It's Gonna Last?" (Jagjaguwar/37d03d)

Ist das jetzt tatsächlich Taylor Swift, die da singt? Schwer zu erkennen. Die Stimme duckt sich sehr hinter dem Rest weg, reiht sich ein, verschmilzt zum Gesamtklang. Angekündigt ist sie aber. Taylor Swift - ungefähr größter weiblicher Popstar des Jahrzehnts, 174 Millionen Follower allein bei Instagram, könnte die Marke von 200 Millionen verkauften Tonträgern in ihrem Leben noch knacken. Und sie singt jetzt oder eben auch nicht, man müsste noch mal ganz, ganz genau hinhören, geschmeidig ein bisschen zweite Stimme auf diesem wunderschönen Song namens "Birch" (und dann noch deutlicher solo auf der Folgenummer "Renegade"). Flankiert also, wahrscheinlich, Aaron Dessner und Justin Vernon fast schon ausgestellt bescheiden. Vernon immerhin ist dabei gut zu erkennen, weil seine Stimme, wie bei seinem Hauptprojekt Bon Iver, effektverändert weiterhin so klingt, als hätte er einen kleinen Mond verschluckt und würde jetzt silbrige Fäden in die Dunkelheit husten.

Big Red Machine heißt die Formation, in der Vernon und Dessner gerade das zweite Album "How Long Do You Think It's Gonna Last?" (Jagjaguwar/37d03d) veröffentlicht haben. Dessner ist in seinen zwei Hauptberufen Mitglied bei The National und hat als Produzent unter anderem an Alben von - so schließt sich dieser Kreis - Swift und Ben Howard (auch er ein Gast auf dem Album) gearbeitet. Man müsste also wohl eigentlich von einer Supergroup sprechen, wenn dieses Prädikat nicht immer noch so schrecklich mit den Großegos männlicher Superstars verknüpft wäre, die mit anderen Großegos in der Regel ganz groß scheiternde Bands formen. Big Red Machine klingen aber nun eben auch auf dem Nachfolger des selbstbetitelten Debüts erstaunlich egofrei. Die Klaviere tupfen gedimmt und sanft herum, als würden sie sich mit den Gitarren unter eine dicke Filzdecke kuscheln und ihnen noch heimlich mit der Taschenlampe vorlesen. Die Drums patschen dazu verzückt, manchmal fast kindlich, herum. Indie-, Alternativ-, Was-auch-immer-Pop. Und trotzdem, enorm verwirrende Kombination, ist das alles keinen Deut verdruckst, sondern gewinnt eine eigene, sehr bezaubernde Größe. Die Chöre lichtdurchflutet, bauschig - und zahlreich. Himmel, es hängen ja wirklich überall Chöre. Ein Himmel, ach was, eine Stratosphäre voller Chöre. Aber wie schön die alle sind. Toll! Ganz toll. Jakob Biazza



Chvrches - "Screen Violence" (Universal Music)

Eine ebenfalls sehr eigene Größe, aber eine, die man unbedingt mögen muss, um sie mögen zu können, entwickeln auch Chvrches (gesprochen "churches", also "tschörtsches") auf ihrem neuen Werk. "Screen Violence" (Universal Music), das ebenfalls am Freitag erscheint, ist eine Art Themenalbum über alles Schlimme, das mit Bildschirmen zu tun hat. Also alles. Und man müsste auch hier noch mal ganz genau hinhören, aber Frontfrau Lauren Mayberry und ihre Kollegen Iain Cook und Martin Doherty scheinen die ebenfalls verwirrende Leistung zu vollbringen, dass wirklich jeder Ton, der irgendwo auftaucht, zur absolut maximalen Lautstärke und Intensität hochgezüchtet ist. Was, nun ja, wirklich sehr druckvoll wird. Jakob Biazza



Leprous - Aphelion (InsideOutmusic / Sony Music)

Was verrät es jetzt über den Metal, wenn die norwegische Band Leprous ihre spannendsten Alben aufgenommen hat, nachdem sie das Geschrei und die verzerrten Gitarren zugunsten von Rock- und Pop-Elemente zurückgefahren hat? Eigentlich nur Gutes. Selten hat eine Band den Wechsel vom Metal in den, ja man muss sagen: Pop so selbstbewusst und natürlich vollzogen wie mit ihrem neuen Album "Aphelion". Die Gitarren werden, wie schon auf den vorangegangenen Alben angedeutet, fast zum reinen Rhythmusinstrument, der Gesang übernimmt die Melodieführung. Noch immer hört man die harten Wurzeln in den Songstrukturen und ein paar Einsprengseln, aber die werden jedes Mal unterlaufen durch den hohen und vielseitigen Gesang von Bandchef Einar Solberg, durch Synthesizer und gesäuselte Vocals, wie von Taylor Swift oder Lana Del Rey. Wirkt manchmal wie vom Reißbrett, aber endlich trauen sich die harten Burschen mal richtig was. Nicolas Freund



Brian Setzer - "Gotta Have The Rumble" (Surfdog Records)

Brian Setzer ist das, was man, je nach Grad der Zuneigung zu ihm, als strukturkonservativ bezeichnen würde. Oder verlässlich. Immer. Also auch auf "Gotta Have The Rumble" (Surfdog Records), seinem neuen Album. Wie immer: ganz formidable, entenschwanzige, pomadige Gitarrenlicks, perfekt beschwipster Swing, tiefengeölter Gesang. Man hält den Rockabilly, den Setzer seit seinem Karrierestart mit den Stray Cats Jahrzehnt um Jahrzehnt wieder wie neu auferstehen lässt, ja so leicht für Rüpelmusik. Was er freilich auch ist - allerdings Rüpelmusik, die, letzte Verwirrung für heute, nur funktioniert, wenn sie mit absoluter technischer Perfektion gespielt und gesungen ist. Und trotzdem Exzess ausstellt. Was hier mal wieder im feinsten Sinne der Fall ist, und die einzige Beckmesserei wäre nun womöglich, dass das Album, so wie es ist, auch vor zehn, zwanzig, dreißig oder vierzig Jahren hätte erscheinen können, und keinem wäre es aufgefallen. Jakob Biazza