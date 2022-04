Von den SZ-Popkritikern

Familienunternehmungen im Pop: oft schwierig. Ein geldgierig-fieses Elternteil hatte nicht bloß Brittney Spears. Auch bei Michael Jackson und Amy Winehouse kommt die eine Erzeugerhälfte nicht gut weg. Die 25-jährige Popmusikerin Camila Cabello scheint es besser zu haben: "Familia" (Epic Records) heißt ihr drittes Album und macht seinem Titel alle Ehre. Camilas Papa tritt als Backgroundsänger in "La Buena Vida" auf, einer aufgedrehten Mariachi-Nummer samt Bläser-Wehmut und Liebesschmerz. Cabellos achtjährige Cousine Caro liegt der Sängerin nicht nur auf dem Albumcover in den Armen, sie sagt im sehnsüchtigen Inselsong "Celia" auch einmal mit Selbstbehauptung: "Soy de Cuba" - Ich bin aus Kuba. Das für sich selbst in Anspruch zu nehmen, fällt Cabello nicht immer leicht. Sie ist in Kuba geboren, lebte in Mexiko und kam mit sieben Jahren in die USA. Dennoch fühlt sie sich in der dortigen Latinx-Community manchmal wie eine Außenseiterin. Kürzlich schrieb sie auf Instagram: "Ich gehör einfach nicht so sehr dazu wie alle anderen." Die noch deutlicheren Anleihen an der lateinamerikanischen Musik von 80er-Jahre-Latin-Pop-Queen Gloria Estefan bis zum Reggaeton sind also nicht bloß musikalisch zu verstehen. Sondern auch als Zeichen dafür, dass hier eine ihr biografisches Erbe für sich definiert. Timo Posselt

Eher Stilsuche hier: "Die Gitarren sind verschwunden", heißt im Pressetext zur neuen EP von Ungemach. Stattdessen gibt es auf "Träume von Entfremdung" (Ungemach) diesmal furchteinflößende Industrial-Beats, schaurig verätztes Synthie-Gekreisch und einen dunkelschwarzen, nun, man kann es wohl Sprechgesang nennen, der von Zeiten der Isolation berichtet. Insgesamt viel Pathos, aber ziemlich wohltuendes. Flughöhe textlich: Rammstein für Menschen, die viel zu jung sind, um in den 90ern Gitarren oder Klamotten verlegt zu haben. Flughöhe musikalisch: Casper, der in einem, das nicht nur fürs maue Wortspiel: Kaspar-Hauser-haften Experiment in ein Erdloch gesperrt wurde und die ersten Menschen zehn Jahre später in einem grellen Raum voll mit extrem laut aufgerissenen Moog-Synthesizern sieht. Jakob Biazza

Ganz anderes Leben hingegen hier: "Meine Lieblingsbeschäftigung ist es heutzutage, morgens nach dem Frühstück am Fenster zu sitzen, Kaffee zu trinken, zu lesen und Sun Ra zu hören, während die Sonne durch die Bäume des Waldes scheint", lässt der Indie-Pop-Schrat Kurt Vile zum neuen Album verlauten. Er sei, statt in echt unterwegs zu sein, viel in seinem Kopf verreist, sagt er auch noch. "Am Klavier oder auf meiner Gitarre." So klingt "(watch my moves)" auch. Verdengelte Gitarren, verdengelter Gesang, verdengelte Lyrics ("Flyin like a fast train / I don't feel a thing / Till when I pull into my station I just... crash n' burn - yeah"). Und ansonsten viel sepiafarbenes Licht. Tut gut. Jakob Biazza

Das neue Album des famosen Indie-Folk-Zynikers und Menschenfreunds Father John Misty alias Josh Tillman, ist selbst für seine Verhältnisse schwersteklektisch. Beginnen tut es als hüftlockeres, schellack-knarziges Chanson-Geschmalze, circa 1928. Weil Father John Misty aber freilich zu gewitzt ist, um sich bei einem einfachen Konzeptalbum "Tillman gone Weimar" erwischen zu lassen, schlägt das Ganze in der Folge Haken: Sixties-Folk, Bossa, ein bisschen Great American Songbook, ganz zum Schluss doch noch etwas Psychedelic. Alles zusammengehalten von ganz fantastischen Streicher-Sätzen, für die man Arrangeur Drew Erickson gar nicht genug anhimmeln kann. Relativ früh stirbt eine Katze namens "Mr. Blue" und wenn das nur etwas früher geschehen wäre, "hätte sie uns im Juni vielleicht wieder zusammengebracht". Anders gesagt: Womöglich könnte "Chloë and the Next 20th Century" (Sub Pop) also einfach ein Album über die Liebe sein. Aber weil es großer, unmöglicher Unfug ist, ein Album über die Liebe zu schreiben, und Father John Misty so was weiß, ist es wohl einfach ein Album, das ein paar Menschen sagen möchte, dass Father John Misty sie mag. Mit Streichern und Cat-Content. Viel mehr bleibt der Welt gerade schließlich eh nicht. Jakob Biazza

Kae Tempest ist eine der eindringlichsten Stimmen der britischen Spoken-Word-Szene und vertont die eigenen Zeitgeistporträts und Selbstbefragungen immer schon zu Genre-traversierenden Alben. Seit 2020 definiert sich Tempest als non-binär und trägt auf Englisch das Pronomen they. Das Zerbrechen an der Gegenwart war bei Tempest selten unmittelbarer als auf dem neuen Album "The Line is a Curve" (Virgin). Tempests Blick fällt so im Weitwinkel auf die britische Gesellschaft: Corona, soziale Ungleichheit, Alltagsaggressionen. Schnappt die Verschlusszeit von Tempests Lyrik schnell, kann man sich den Sprachbildern vor tiefstapelnden Beats und unspektakulären Synthies kaum entziehen. So gelingen die dazugehörigen Songs entlang der Kadenz von Tempests Worten. Schlendern sie in Nachdenklichkeit, verliert auch die Platte an Zug. Timo Posselt

Wenn der leitende Popredakteur dieser Zeitung dem Praktikanten sagt, er dürfe noch was von seinem "Nerd-Kram" in diese heiligen Zeilen schreiben, lässt der sich nicht zweimal bitten. Gestatten: Daniel Rossen, Multiinstrumentalist und Zweitsänger der 2010er-WG-Abendessen-Bei-Kerzenlicht-Konsens-Band Grizzly Bear. Rossen hat nun mit "You Belong There" (Warp/Rough Trade) ein so sanftmütiges Soloalbum vorgelegt, dass man sich darin verkriechen möchte. Ausgangspunkt für seinen Kammerpop unter aufgerissenem Himmel war die Plattensammlung seiner Eltern, wo sich LPs von brasilianischen Musikern wie dem Bossa-Nova-Pionier Baden Powell oder dem experimentellen Gitarristen Egberto Gismonti stapeln. Das Wagnis von Rossens Solodebütalbum ist in jedem Augenblick zu hören. So verspinnt er zum Beispiel in "Tangle" ein Pianomotiv so mit Kontrabass und unharmonischem Gesang, dass es fast nach Freejazz klingt. Auf Rossens Stimme wiegt wie schon bei Grizzly Bear fühlbar der Kummer der Welt, aber man spürt auch, dass sich hier einer freispielt, der bequem in der Komfortzone des Indie-Rock hätte bleiben können. Timo Posselt