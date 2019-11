Kurz vor Beginn des Literaturfests, zu dem auch ein Markt der unabhängigen Verlage gehört, schlagen mehrere Independent-Verlage Alarm. Federführend schreibt der Fürther Verleger Manfred Rothenberger von "Starfruit publications" in einem offenen Brief an das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, die Situation der unabhängigen Verlage habe sich "massiv verschlechtert". Er beklagt, dass der einstmals innovative Preis für einen bayerischen Kleinverlag nur noch alle zwei Jahre vergeben wird und hält es für "überfällig", über nachhaltige strukturelle Hilfen für die Verlage nachzudenken. Dafür schlägt er ein Round-Table-Gespräch im Ministerium vor.