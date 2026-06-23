Der langjährige Chef der US-Notenbank ist gestorben. Doch was wurde aus dem, der in die WG unseres Autors kam, genauso hieß und einfach blieb – bis er nicht mehr zu finden war?

Plötzlich war er da. Es muss im Dezember 1992 gewesen sein, als er kam und blieb. Er saß auf dem Sofa unserer WG in Washington, D.C., und war von da an regelmäßig zu Gast. Wir schauten zusammen NBA, manchmal brachte er Hershey’s-Schokolade mit. Unser Vermieter Dale, ein ehemaliger Army Officer Anfang fünfzig, hatte ihn kennengelernt. Dale mochte junge Leute um sich. Wir wohnten zu viert in seinem Townhouse in der Q-Street, zwei Studentinnen, Dale und ich, der ein Auslandsjahr in einem Forschungskrankenhaus verbrachte. Abends waren wir nun öfter zu fünft am Tisch. Denn da war ja noch er, darf ich vorstellen: Alan Greenspan, Mitte dreißig.