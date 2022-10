Brief aus New York

Blick in den Abgrund. Finanzminister Jeremy Hunt und Premierminister Liz Truss im House of Commons, London, 17 Oktober 2022.

Gastbeitrag von A. L. Kennedy

Schöne Grüße aus New York, weit weg von der Bizarro-Welt, in der die Bank of England ein "Feind des Wachstums" ist und Freiheit sich wie Sklaverei anfühlt. Für mich ist Amerika momentan vor allem ein Land der frischen Lebensmittel. Frische Lebensmittel haben mir sehr gefehlt. Für die politische Klasse des Vereinigten Königreichs ist Amerika das Land des Glamours und der Limousinen, des großen Geldes und der Folterkeller mit Exportpotential. Als Großbritannien der kranke Mann Europas war, bombardierte Amerika Vietnam und unterstützte Pinochets Gräueltaten.