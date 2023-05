In seinem größten Hit singt Al Bano mit seiner Exfrau vom Glück. Er selbst hat es erfahren und verloren. Dem italienischen Schlagersänger zum 80.

Von Carolin Gasteiger

Im Februar kehrte Al Bano also nach Sanremo zurück, zu dem italienischen Schlagerfestival, das er vor knapp 40 Jahren gewonnen hatte. Wie immer mit weißem Hut und Schal, milde lächelnd, sang er das Lied, das wie kein anderes die Italiensehnsucht, das dolce far niente in die ganze Welt hinausgeträllert hat: "Felicità".